என் எஸ் கே ரம்யாவின் மகனா இது.. இவ்வளவு வளர்ந்து விட்டாரா..? புகைப்படங்களுக்கு வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

சென்னை: பாடகி என் எஸ் கே ரம்யா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நன்றாக பிரபலம் அடைந்து விட்டார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இவரைப் பற்றி அதிகமாக தெரியாமல் இருந்த ரசிகர்களுக்கு தற்போதைய புகைப்படங்கள் இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறதாம்.

ரம்யா தமிழ் திரைப்படங்களில் மட்டுமல்லாமல் கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு முதலிய பல மொழிகளிலும் இவர் பல பாடல்களை பாடியுள்ளார்.

பாடகியாக பலருக்கும் அறிமுகம் ஆகி இருந்தாலும் ரம்யாவின் முகத்தை உலகிற்கே காண்பித்தது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தான். ரம்யா பிக் பாஸ் தமிழ் இரண்டாவது சீசனில் 35 வது நாளில் வெளியேறி இருந்தார்.

என்னது பொன்னி நதி பாடல் இவரை நினைத்து எழுதியதா..?? இது என்ன புது கதையா இருக்கு..!!

Ramya's husband Sathya was playing the lead role in Vijay TV's serial Neelakuil. Both of them have a beautiful baby boy after their marriage. Ramya, who kept her son's photo off social media, has now shown her son's photo.