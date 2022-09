லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்கு வான்டட் ஆக வாழ்த்து சொன்ன கிரிக்கெட் பிரபலம்.... கடவுள் இருக்காரு..!!

Television

சென்னை : சொல்வதெல்லாம் உண்மை லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் தான் இயக்கும் ஐந்தாவது படத்தில் ஒரு நடிகரை அறிமுகப்படுத்துவதை குறித்து பெருமையாக கூறியுள்ளார்.

இதுவரை தான் அறிமுகப்படுத்திய நடிகர்கள் தமிழ் சினிமாவின் சொத்தாக மாறி உள்ளார்கள் என்றும் சிலாகித்து போட்டிருந்த பதிவிற்கு இந்திய அணியின் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் வாழ்த்துக்கள் கூறியுள்ளார்.

பதிலுக்கு லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனும் தன்னுடைய நன்றியை அந்த கிரிக்கெட் பிரபலத்துக்கு கூறியுள்ளார்.

Sollvathellam unmai Lakshmi Ramakrishnan has boasted about introducing an actor in her fifth film to direct.The famous cricketer of the Indian team Laxman Sivaramakrishnan congratulated the actor who had introduced him so far and said that they have become an asset of Tamil cinema.