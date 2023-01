"நான் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன்”- வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த "பாட்டுக்கு பாட்டு“அப்துல் ஹமீது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான பாட்டுக்கு பாட்டு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய பி.எச் அப்துல் ஹமீது சமீபத்தில் தன்னைப் பற்றிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

அப்துல் ஹமீது மூன்று முறை இறந்துவிட்டார் என்று பல்வேறு தகவல்கள் பரவியதை தொடர்ந்து தற்போது அவை அனைத்தும் பொய் என்று நிரூபித்து இருக்கிறார்.

பல வருடங்களாக வெளியே தெரியாமல் இருந்த அப்துல் ஹமீதுவின் வாழ்க்கையில் நடந்த பல சுவாரசியங்களை பற்றி அவர் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Abdul Hameed, who hosted Sun TV's Pattukku Pattu program, recently put an end to rumors about him.Abdul Hameed has been disproved by various reports that he has died thrice.He shares many interesting things that happened in Abdul Hameed's life, which was unknown for many years.