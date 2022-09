கர்ப்பமாக இருக்கும் ரோஜா சீரியல் நடிகை வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு.. அறிவுரை கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரோஜா சீரியலில் அனுவாக நடிக்கும் விஜே அக்ஷயா தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட போஸ்ட் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

வி ஜே அக்ஷயா தொகுப்பாளராக அறிமுகமாகி இருந்தாலும் தற்போது ரோஜா சீரியலின் வில்லி கேரக்டரில் பலரையும் மிரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில் இவர் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டு உள்ளார்.

கர்ப்பமாக இருக்கும் அக்ஷயா தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ள வார்த்தைகள் அர்த்தம் என்ன என்று ரசிகர்கள் குழம்பி வருகின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல் இவருக்கு அறிவுரைகளும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

