மனைவியின் ஆசையை திருமண பரிசாக நிறைவேற்றிய முனீஸ் ராஜா... ரசிகர்களிடம் உருக்கமான வேண்டுகோள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் ஆன முனீஸ் ராஜா தனது மனைவிக்கு திருமண மணி பரிசாக அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றி உள்ளாராம்.

திடீர் திருமணம் செய்து ஒரே நாளில் ஓஹோ வென பிரபலமான சின்னத்திரை நடிகர் முனீஸ் ராஜா தற்போது ரசிகர்களிடம் உருக்கமான வேண்டுகோளையும் வைத்துள்ளார்.

முனீஸ் ராஜா மனைவிக்காக செய்த செயலை பலரும் வாழ்த்தியும், ஒரு சிலர் கலாய்த்தும் வருகிறார்கள்.

ராஜ்கிரண் மகளோடு திருமணமா..!!?? தெளிவுபடுத்திய சீரியல் நடிகர் முனீஸ் ராஜா.. உண்மை இதுதானாம்

Sun TV Serial Actor Munish Raja has started a business as a wedding gift to his wife. He happily says that he has fulfilled his wife's wish. But One Part of Netizens Praising the Effort He has done for his wife , and same time Some Netizens are trolling against him.