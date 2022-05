அட நம்ம சுந்தரியா...இம்புட்டு அழகா இருக்காங்களே... எத்தனை வயசாச்சு தெரியுமா

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சுந்தரி சீரியல் நாயகி கேப்ரியெல்லா செலஸ் நாளுக்கு நாள் அழகாகிக் கொண்டே வருவதாக அவரது ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். சில தினங்களுக்கு முன்பு பிறந்தநாள் கொண்டாடியுள்ள கேப்ரில்லா தன்னை வாழ்த்திய ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறியுள்ளார். தனக்கு எத்தனை வயதாகிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கேப்ரில்லா.

அடியாத்தி நம்ம சுந்தரியா இது.. இங்க இருக்கிறப்ப கறுப்பா எம்புட்டு அழகா இருந்த... டவுனுக்கு போய் இப்படி மாறி வந்திருக்கியே என்று ஒரு பாட்டி வசனம் பேசுவார். சுந்தரி சீரியல் நாயகியின் மாற்றம்தான் கிராமத்து மக்களின் பேச்சாக இருக்கும்.

கிராமத்து பெண் சுந்தரி திருமணத்திற்குப்பிறகு கணவனுடன் நகரத்திற்கு செல்கிறது. தனது கணவன் இன்னொரு பெண்ணுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற தகவல் தெரிந்த உடன் கொந்தளிக்கிறாள். கறுப்பாக இருக்கிறாள் என்ற காரணத்திற்காக வெறுக்கிறான் சுந்தரியின் கணவன் கார்த்திக். கலெக்டர் கனவோடு சென்னை வந்த சுந்தரி தனது கணவனின் இரண்டாவது மனைவியின் அலுவலகத்திலேயே சிஇஒவாக வேலை செய்கிறார்.

சந்திரலேகா சீரியல் நடிகையின் மாஸ் குத்தாட்டம்... இது வேற லெவல்

English summary

Gabrilla Sellus modern look instagram post: (மாடர்ன் பெண்ணாக மாறிய சுந்தரி சீரியல் நடிகை கேப்ரில்லா செலஸ்)Sundari serial heroine Gabrilla Sellus is getting more beautiful day by day, according to her fans. Gabriella, who celebrated her birthday a few days ago, thanked the fans who greeted her. Gabriella also said how old she is.