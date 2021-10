ஐஸ் வைத்த பிரியங்கா...அல்வா கொடுத்த தாமரை...வேற லெவல் தான் நீங்க.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு என்பதை இப்போது பிரியங்காவுக்கு தாமரை நிரூபித்துவிட்டார்.

என்ன மாதிரி கேட்டாலும் பதில் இப்படி தான் சொல்வேன் என்று குதர்க்கமாக பேசிய தாமரைக்கு குவியுது வாழ்த்துக்கள்.

பிரியங்காவின் ஐஸ் இப்படி உருகி விட்டதே என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தந்தையின் இறப்பினை கனவில் பார்த்திருக்கிறேன் ... அன்றே கணித்தாராம் பிரியங்கா

English summary

This week's president, Thamarai Selvi, has now proved that whoever threatens me and threatens me will do well in my work. Priyanka has indirectly asked her questions to tell her her name, but she has answered it in a bold manner and has given everyone a reply.