உள்ளே வரும்போதே சொல்லிதான் அனுப்பினாங்க... கதறும் தாமரை..இப்படி உண்மையை போட்டு உடைச்சிட்டிங்கிலே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குழந்தைத்தனமாக இருப்பவர்களை எப்போதுமே ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கும், அது தற்போது தாமரைச் செல்வியின் விஷயத்தில் நிரூபணமாகிவிட்டது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பல புதுமுகங்கள் களமிறங்கி இருந்தாலும் அதில் ஒரு சிலர் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து விட்டனர்.

நிகழ்ச்சி தொடங்கி மூன்று நாட்களுக்குள் இந்த அளவிற்கு ரசிகர்களின் மனதில் தாமரைச்செல்வி இடத்தை பிடிப்பார் என்று அவரே நினைத்திருக்க மாட்டார் போல.

ஆண்கள் அடிச்சிக்கிறாங்க...பெண்கள் கூடிக்கிறாங்க...களை கட்டும் பிக் பாஸ் ப்ரோமோ

English summary

While the fifth season of Bigg Boss is currently on staring, un Seen is going on air as usual and the speeches of Thamarai Selvi , Iman Annachi, Priyanka, Kalai Vani and others are going viral.