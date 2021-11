அண்ணாச்சி பெண் போட்டியாளர்களை மட்டம் தட்டுகிறாரா?? சுருதியின் விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அண்ணாச்சியின் செயல்பாடுகளை பார்த்த ரசிகர்களின் கேள்விக்கு சுருதி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

பொதுவாக அண்ணாச்சி ஒருசில போட்டியாளர்களுடன் தான் நெருக்கமாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற ரசிகர்களுக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருக்கிறதாம்.

ஒரு சில பெண் போட்டியாளர்கள் இடம் கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் அண்ணாச்சிக்கு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு வருகிறது. காரணம் இதுதான் என்று சுருதி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

மீண்டும் பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லும் பிக் பாஸ்...இன்று சேட்டைக்கு பஞ்சம் இருக்காது போல

English summary

Is Annachi discriminating against female contestants and levelling those who do not agree with her opinion? Fans have been raising questions about that. Shruthi has explained the question of the fans.