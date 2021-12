ஷபானாவின் திடீர் திருமணத்திற்கு காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஷபானா ஆரியனை அவசரமாக திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு காரணம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு என்ற செய்தியைக் கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ந்து போய் இருக்கின்றனர்.

அவசரமாக திருமணத்தை செய்து அவசரமாக பிரிய போகிறார்களா??என்று நெட்டிசன்கள் வறுத்தெடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

The reason for Shabana marrying Aryan in a hurry has shocked the fans.Fans are shocked to hear the news of a disagreement within a month of the marriage ending.