இந்தா..அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரியே பிரச்சனையை தொடங்கிட்டாங்கலா...கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆரம்பிக்கலாமா என்று கமல்ஹாசன் எப்போதோ கேட்ட கேள்வியை இப்போதான் பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசன் செய்திருக்கிறார்கள்

நான் இருக்க பயமேன் என்று அபிஷேக் சக போட்டியாளர்களையும் பின்னுக்கு தள்ளின மாதிரி போட்டிபோட்டு பிரச்சனையை தொடங்கியிருக்கிறார்.

தப்பு எங்கே நடந்தாலும் தட்டி கேட்பேன் என்று இமான் அண்ணாச்சி ஒருபக்கமாக குரலை உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்.

பிக்பாஸ் பார்க்காமலேயே கமலை அந்தக் கிழி கிழித்து இருக்கிறாரா அபிஷேக்... கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

After two weeks of the 5th season of Bigg Boss, the contestants are beginning to get into trouble in the third week. When one party is asleep, one party advises them to play only honestly when it comes to sports.