Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொகுப்பாளராக கலக்கி வரும் டிடி என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் திவ்யதர்ஷினி கேட்ட கேள்விகளால் ரசிகர்கள் குழம்பி போய் இருக்கிறார்களாம்.

அப்படி போய் இப்படி மாறிய டி.டி.. கேள்விகளால் ரசிகர்களை குழம்ப விட்டு விட்டாரே

இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி போட்ட ஒற்றை ரீல்ஸ் வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் திரும்பத் திரும்ப பார்த்து வருகிறார்கள்.

வழக்கம்போல சில நெட்டிசன்கள் இந்த வயசிலும் இந்த வீடியோ தேவையா என்று நக்கலாக கமெண்ட் போடுவது மட்டும் தவறவே இல்லை.

English summary

Anchor Divyadarshini posted a reels video on her Instagram page. In it, he is raising questions about himself to his fans. Fans are confused not knowing what to answer.