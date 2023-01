"ஆதிக்கத்தில் உச்சம்” பாக்கியலட்சுமி சீரியல்... யோசிக்கவே மாட்டீங்களா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் கதைக்களத்தை நெட்டிசன்கள் பலர் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து பாக்கியாவை தியாகியாக காட்டுவதற்காக கதையில் செய்யப்படும் ட்விஸ்ட்டுகள் பார்ப்பதற்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது என்று நெட்டிசன்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

லாஜிக்கே இல்லாமல் இந்த சீரியலில் தான் எல்லாமே நடக்கிறது. பாக்யாவை குறை கூறுவது மட்டும் தான் அவருடைய மாமியாரின் வேலையா? என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

திருமண விஷயத்தில் எழிலுக்கு எதிராக பேசிய தாத்தா... கடைசி நேரத்தில் பாக்கியா கொடுத்த பதிலடி

English summary

Many netizens are raving about the plot of ,Baakkiyalakshmi serial.Netizens have been commenting that the twists made in the story to show ,Baakkiya as a martyr is disgusting to watch.Everything happens in this serial without any logic. Is it only her mother-in-law's job to blame ,Baakkiya? That's what netizens are doing.