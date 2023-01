சத்தம் இல்லாமல் எங்கேஜ்மென்ட் செய்து கொண்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் நடிகர்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் நடித்து வரும் மகேஷ் எளிமையாக எங்கேஜ்மென்ட் முடித்து இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் முத்தழகு சீரியலிலும் நடிகர் மகேஷ் நடித்து வருகிறார்.

நிஜத்தில் மட்டுமல்லாமல் சீரியலிலும் தற்போது தான் இவருக்கு திருமணம் முடிந்திருக்கிறது.

English summary

Mahesh, who is acting in Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV, has simply finished his engagement.Actor Mahesh is also acting in Muthazhagu serial which is being aired on Vijay TV.Not only in reality but also in the serial, he is now married.