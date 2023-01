அசீம் கேட்ட "அந்த” பொருள் பற்றி முதல் முறையாக விளக்கம் கொடுத்த ஷெரினா.. வெளிச்சத்துக்கு வந்த உண்மை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ஷெரினா ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே எவிக்டாகி மீண்டும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற ஷெரினாவிடம் அசீம் காண்டம் கேட்டார் என்று வதந்திகள் பரவி வந்து கொண்டதற்கு தற்போது விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் அசீம் கேட்ட வார்த்தைக்கு பீப் சத்தம் கொடுத்ததால் வெளியே தவறாக பரப்பப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார்.

உண்மையில் அசீம் ஷெரினாவிடம் சிகரெட் தான் கேட்டார் என்று அவர் கூறியதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

எல்லாமே முடிந்த பிறகு கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சிய போட்டியாளர்கள்.. கடைசியில் கூறிய அந்த வார்த்தை

English summary

Sherina, who came out of Bigg Boss Tamil season 6, has answered the questions of the fans. Sherina, who had already avoided and went back to Bigg Boss, has now given an explanation for the rumors that Azeem asked for a condom. Reports are doing the rounds that Azeem actually asked Sherina for a cigarette.