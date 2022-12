பாக்கியலட்சுமி கோபியின் வாழ்க்கையில் இத்தனை பெரிய துயரமா? இதை மறைத்து தான் இப்படி நடிக்கிறாரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் கதாநாயகனாக கோபி கேரக்டரில் நடிக்கும் சதீஷின் ஆரம்பகால வாழ்க்கையில் குறித்து அவர் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து வருகின்றனர்

சீரியலில் வில்லனாக நடித்தாலும் நிஜத்தில் நான் அப்பா அம்மா இல்லாத குழந்தைகளை பார்த்தாலே பதறிப் போய் விடுவேன் என்பதை குறித்து உருக்கமாக பேசி இருக்கிறார் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபி.

