பிக் பாஸுக்குள் இருக்கும்போது ஆதரவு கொடுத்து வந்த கணவர்... வெளியே வந்ததும் ரச்சிதா கூறிய பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா முதல் லைவ் வந்துள்ளார்.

ரசிகர்கள் கேள்விகளுக்கு முதல் முறையாக ரச்சிதா பதில் அளித்திருக்கிறார்.

ரச்சிதாவின் பதிலை பார்த்த ரசிகர்கள் அவருடைய கணவரை குறித்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

தன்னுடைய குடும்ப வேலை இதுதான்.. பாடகியாக ஆகவில்லை என்றால்? மனம் திறந்த ராஜ லக்ஷ்மி

English summary

Rachitha who came out of Bigg Boss Tamil season 6 is back live.Rachitha has answered the questions of fans for the first time.After seeing Rachitha's answer, fans are questioning her husband.