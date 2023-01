கட்ஸ் இருந்தா இதை கேளுங்க? அந்த வார்த்தையை சொல்லலாமா? கடுப்பாகி பேசிய மைனா நந்தினியின் கணவர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் மைனா நந்தினியின் கணவர் யோகேஷ் சமீபத்தில் பேசிய வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

மைனா நந்தினியை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் அவர் விஜய் டிவி ப்ராடக்ட் அதனால் தான் உள்ளே இருக்கிறார் என்று கூறி வருகிறார்கள். அதற்கு அவருடைய கணவர் பதில் கூறியிருக்கிறார்.

மைனா நந்தினிக்கு ஆதரவாக கடைசி நேரத்தில் அவருடைய கணவர் பேசிய வார்த்தை பலருடைய பாராட்டையும் எதிர்ப்பையும் பெற்று வருகிறது.

English summary

A video of Yogesh, the husband of Myna Nandini, who is in Bigg Boss Tamil season 6, has recently been released. Seeing Myna Nandini, many fans are saying that she is in Vijay TV product because of that. Her husband replied. Myna Nandini's husband's last word in support of her is drawing praise and opposition from many.