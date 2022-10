எதிர்நீச்சல் ஜனனியின் இன்னொரு முகம்..! இதுதான் அவருடைய நிஜமான கேரக்டராம்... லீக்கான புகைப்படங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனி யாக நடிக்கும் மதுமிதாவின் லேட்டஸ்ட் போட்டோவை பார்த்து ரசிகர்கள் குழம்பிப் போய் இருக்கின்றனர்.

சீரியலில் நடிப்பதெல்லாம் இவர் நடிப்பு மட்டும் தானாம், ஆனால் நிஜ கேரக்டரே வேறு மாதிரி என்று கூறியிருக்கிறார்.

அப்பா பேச்சே வேத வாக்கு என்று வாழ்ந்து வருபவர் ஜனனி ஆனால் அதற்கு அப்படியே எதிர்மறையாக இருப்பவராம் மதுமிதா.

English summary

Fans are confused after seeing the latest photo of Madhumitha, who plays Janani in the serial. She has said that all she does in the serial is just acting, but the real character is different. Janani lives by the words of her father, but Madhumitha is the one who is negative about it.