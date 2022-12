எதிர்நீச்சல் கதாநாயகர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? அட எதிர்பார்க்கலையே இவருக்குத்தான் அதிகமாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்த சீரியலான எதிர்நீச்சல் சீரியலின் நடிகர்களின் ஒரு நாள் சம்பள விபரங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த சீரியலில் அண்ணன் தம்பியாக நான்கு நடிகர்கள் நடித்தாலும் அவர்களில் யார் அதிகமாக சம்பளம் வாங்குவார்கள் என்ற தகவல்கள் வெளியானதன் அடிப்படையில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத பல மாற்றங்கள் நடந்து இருக்கிறது.

English summary

The one-day salary details of the actors of the popular serial Ethirneechal'' serial aired on Sun TV are now available on the internet.Although there are four actors playing the role of brother and sister in this serial, there are many changes that the fans did not expect based on the reports that which of them will get the highest salary.