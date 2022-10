புது கார் வாங்கிய சந்தோஷத்தை விடவும், இதுதான் முக்கியம்.. மகாலட்சுமி வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்தர் புது கார் வாங்கிய மகிழ்ச்சியை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும்போது அதைவிட எனக்கு இதுதான் முக்கியம் என்று வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

சமூக வலைத்தளத்தில் ட்ரெண்டிங் ஜோடியாக இருந்து வரும் மகாலட்சுமி ரவீந்தர் தற்போது வெளியிட்ட லேட்டஸ்ட் புகைப்படத்தை பார்த்த நெட்டிசன்கள் வழக்கம் போல கலாய்க்க தொடங்கி விட்டார்கள்.

பட்டு வேஷ்டி, பக்கத்திலேயே மகாலட்சுமி தல தீபாவளியை கொண்டாடும் ரவீந்தர்.. மனைவியை குறித்து நெகிழ்ச்சி

English summary

While the recently married Mahalakshmi and Ravinder are celebrating the joy of buying a new car, the post that is more important to me is being shared more by the fans. The netizens who have seen the latest photo released by Mahalakshmi Ravinder, who is a trending couple on social media, have started to get excited as usual.