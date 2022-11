வி.ஜே சித்ரா மறைந்த பிறகும் சீரியல் தயாரிப்பாளர் செய்த நெகிழ்ச்சியான செயல்... பாராட்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முல்லையாக நடித்த வி.ஜே சித்ராவின் பிறந்தநாளுக்கு அந்த சீரியலின் தயாரிப்பாளர் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறி உருக்கமாக பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

விஜய் டிவி, ஜீ தமிழ் என பல சேனல்களில் சீரியல்களின் தயாரிப்பாளர் சிவசேகர் வெளியிட்ட பதிவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

English summary

On the birthday of VJ Chitra, who played the role of Mullai in the initial stage of the Pandian Store serial being aired on Vijay TV, the producer of the serial has posted a heartfelt post wishing him a happy birthday.Many fans are sharing the video that the producer of serials Shivsekhar released on many channels like Vijay TV and Zee Tamil.