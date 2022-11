ஏழ்மையிலும் மகிழ்ச்சி, இதுதான் என் குடும்பம்... முதல் முறையாக வெளிகாட்டிய சுந்தரி சீரியல் கேப்ரில்லா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சுந்தரி சீரியலில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் கேப்ரெல்லா தன்னுடைய சகோதரிகளின் புகைப்படங்களை முதல்முறையாக சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிட்டு அவர்கள் மீது தனக்கு இருக்கும் பாசத்தை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

கிராமத்து வாழ்க்கையில் ஒன்று போயிருக்கும் சுந்தரியின் கெட்டப்பை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

gabriella, who is playing the lead role in the Sundari serial on Sun TV, shared her love for her sisters by posting pictures of them on social media for the first time.Many fans are pleasantly surprised to see the bad luck of Sundari, who has become one in village life.