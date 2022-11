எதிர்நீச்சல் சீரியல் சக்தியின் நிஜ மனைவி இவர்தானாம் .. மனைவியோடு மகிழ்ச்சியாக வெளியிட்ட பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலின் சக்தி கேரக்டரில் நடக்கும் சபரியின் மனைவியின் புகைப்படத்தை தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

புதியதாக திருமணம் முடிந்திருக்கும் சபரி தன்னோடு மனைவியோடு மகிழ்ச்சியாக எடுத்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டதும் ரசிகர்கள் பலருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து வருகிறதாம்.

English summary

Sabari's wife, who is in the character of Sakthi in Sun TV's Counter-Swimming serial, has now published a photo of her. Sabari, who is newly married, has released happy photos of herself and her wife, and many fans are getting a pleasant surprise.