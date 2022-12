பிக் பாஸ் 6: புதியதாக களம் இறங்கும் போட்டியாளர் "அந்த நடிகை”.. இனி இளைஞர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து இருந்த வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி இந்த வாரம் நடைபெற இருக்கிறது.

விஜய் டிவியே அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்ட புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் இவரா அவர் என்று கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

இரண்டு எவிக்ஷன், சீக்ரெட் அறைக்கு செல்ல இருக்கும் அந்த போட்டியாளர்... இணையத்தில் லீக்கான தகவல்கள்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 will see the much awaited wild card entry this week.Seeing the photo officially released by Vijay TV, many fans are raising questions whether it is him or not.