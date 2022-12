விஜய் டிவி ராமர் வீட்டில் குவியும் பிரபலங்கள்.. கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ராமர் தற்போது சொந்தமாக தான் கட்டிய வீட்டிற்கு கிரகப்பிரவேசம் எளிமையாக வைத்திருக்கிறார். இதற்கு விஜய் டிவி பிரபலங்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

நடிகராகவும் அரசு அதிகாரியாகவும் இருக்கும் ராமர் இத்தனை வருடங்களாக கழித்து முதல் முறையாக சொந்த வீடு கட்டி இருக்கும் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து இருக்கிறார். இதற்கு ரசிகர்களிடமிருந்தும் திரை பிரபலங்களிடமிருந்தும் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Vijay TV Ramar is currently keeping the Grahapravesam simple in his self-built home. Many Vijay TV celebrities are also participating in this.Ramar, who is an actor and a government official, shares the joy of building his own house for the first time after so many years. Congratulations are pouring in from fans and screen celebrities for this.