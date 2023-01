வெளியே வந்து பலமுறை போன் செய்தும் விக்ரமன் போனை எடுக்கவில்லை.. உண்மைகளை உடைத்த அசீம்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தான் பலமுறை போன் செய்தும் விக்ரமன் என்னுடைய போனை எடுக்கவில்லை என்று அசீம் கூறி இருக்கிறார்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் இடம் தான் பலமுறை பேச முயற்சி செய்தாலும் அவர் என்னுடைய போனை எடுக்கவில்லை என்று அசீம் கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் நானும் விக்கிரமனும் டாஸ்க்காக மட்டும்தான் சண்டை போட்டுக் கொண்டோம் எங்களுடைய கொள்கையில் வேறுபாடு இல்லை என்று அசீம் கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அதிகமான நெகட்டிவ் கருத்துக்கள் எனக்கும் விக்ரமனுக்கும் வருகிறது. அதற்கு எல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என ரசிகர்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Azeem has said that after Bigg Boss Tamil Season 6, Vikraman tried to talk to him several times but he did not pick up my phone.Azeem says that Vikraman and I had a fight only for the task in the Bigg Boss show and there is no difference in our principles.Vikraman and I are receiving more negative comments after Bigg Boss show. He has appealed to the fans to put an end to it all