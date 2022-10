நரமாமிச கும்பல்.. கேரளாவில் நரபலி தந்து சடலத்தை சாப்பிட்ட கொடூரன்.. குற்றவாளி சிபிஎம் உறுப்பினரா?

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பண தேவை மற்றும் நீண்ட ஆயுளுக்காக 2 பெண்களை நரபலி கொடுத்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான ஆயுர்வேத மருத்துவர் பகவல்சிங் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில், சிபிஎம் தரப்பு இதை மறுத்துள்ளது.

கேரளாவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்றும், கட்சி உறுப்பினரே இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும் பலர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்த விமர்சனம் குறித்து கட்சி தரப்பில் தற்போது விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாகரீக உலகில் கொடூர நரபலி..வெலவெலத்த கேரளா..அரக்கர்களை எச்சரித்த பினராயி விஜயன்

