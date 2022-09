முதல்வருடனான மீட்டிங்.. சுரேஷ் ராஜன் ஆப்சென்ட்.. பரபரக்கும் குமரி அரசியல்

Thiruvananthapuram

oi-Arsath Kan

திருவனந்தபுரம்: தென் மாநில கவுன்சில் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக திருவனந்தபுரம் சென்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், முன்னாள் அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜனை கண்டு கொள்ளவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால் அதே வேளையில் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், நாகர்கோவில் மேயர் மகேஷ், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ஆஸ்டின் ஆகிய மூவருடனுடம் மனம் திறந்து பேசியிருக்கிறார்.

ஒரு காலத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குடும்பத்தினருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக அறியப்பட்டவர் சுரேஷ் ராஜன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Stalin went to Thiruvananthapuram to attend the meeting of the Southern States Council, did not see ex minister Suresh Rajan.