கொரோனா அச்சுறுத்தல்: மக்களே அலார்ட்! அடுத்த 30 நாட்களுக்கு "கேரளாவில் முககவசம் கட்டாயம்" அரசு அதிரடி

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கும் அச்சுறுத்தல் இருப்பதால் கேரளாவில் பொது இடங்களில் முககவசம் அணிவது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கேரள அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில், பணியிடங்கள், மக்கள் கூடும் இடங்கள் என அனைத்து பொது இடங்களிலும் முக கவசம் அணிவது கட்டாயம் ஆகும் என்றும் அடுத்த 30 நாட்களுக்கு இவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் கணிசமாக கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. கடந்த பல மாதங்களாக கொரோனா வைரஸ் பரவல் இந்தியாவில் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது.

மக்களுக்கு பெரும் நிம்மதி பெருமூச்சை இதை கொடுத்து வந்தது. ஆனால், கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு எப்படி முதன் முதலாக கொரோனாவை பரப்பி உலக நாடுகளை நிலைய குலைய வைத்த சீனாவில் மீண்டும் கொரோனா கட்டுக்கடங்காமல் பரவத் தொடங்கியது.

ஜோஷிமத் பேரழிவு! தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க கோரிய மனு.. உயர் நீதிமன்றத்தை நாட உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

Face masks have been made mandatory in public places in Kerala due to the threat of a resurgence of the Corona virus. In this regard, in the order issued by the Government of Kerala, it is mandatory to wear face shields in all public places like workplaces, places where people gather and they should be followed for the next 30 days.