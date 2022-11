17 பேர்.. ரூ.23 லட்சம்.. உலககோப்பை கால்பந்து போட்டியை பார்த்தே ஆகணும்.. சேட்டன்கள் செய்த ‛சம்பவம்’

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கத்தாரில் இன்று இரவு உலககோப்பை கால்பந்து போட்டி துவங்க உள்ளது. இந்நிலையில் தான் கேரளாவில் நண்பர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக உலககோப்பை கால்பந்து போட்டியை காண வேண்டும் என்பதற்காக 17 பேர் ரூ.23 லட்சம் செலவில் வீடு ஒன்றை வாங்கிய சம்பவம் இந்தியாவிலும் கால்பந்து காய்ச்சல் பரவியதை காட்டி உள்ளது.

உலகில் அதிக ரசிகர்கள் இருக்கும் விளையாட்டாக கால்பந்து உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அனைவரும் எதிர்பார்த்த 22வது உலககோப்பை கால்பந்து போட்டி கத்தாரில் இன்று இரவு பிரமாண்டமாகவும், கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளுடனும் தொடங்க உள்ளது.

இந்த போட்டிகள் டிசம்பர் 18 வரை ஏறக்குறைய ஒரு மாதம் வரை நடைபெற உள்ளது. உலககோப்பை போட்டியில் மொத்தம் 32 நாடுகள் பங்கேற்க உள்ளன. இந்த நாடுகள் 8 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

The World Cup football tournament is going to start tonight in Qatar. In this case, the incident where 17 people bought a house at a cost of Rs. 23 lakhs in Kerala so that all their friends could watch the World Cup football match together shows that the football fever has spread in India as well.