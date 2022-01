தமிழகத்தை ஓவர்டேக் செய்த கேரளா.. மின்னல் வேக கொரோனா பாரவலுக்கு ஓமிக்ரான் காரணமா?

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 41 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அம்மாநில சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

கொரோனா மூன்றாவது அலை தற்போது இந்தியாவில் தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வார இறுதி முழு ஊரடங்கு மற்றும் இரவு நேரங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலும் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து கேரளா மாநிலத்தில் பாதிப்பு அதிகமாகி வருகிறது.

தொடர்ந்து தமிழகத்தில் எகிறும் கொரோனா.. இன்று மட்டும் 29,870 பேருக்கு பாதிப்பு.. 33 பேர் பலி

English summary

In Tamil Nadu, the number of corona infections is close to 30,000, while in neighboring Kerala, the daily number of corona infections has crossed 41,000, shocking health officials in the state.