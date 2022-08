செப்.2ல் களமிறங்கும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் - கடலை ஆதிக்கம் செய்ய உள்ள கப்பலின் சிறப்பம்சங்கள்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: சீனாவின் உளவு கப்பல் இந்தியாவின் எதிர்ப்பை மீறி இலங்கையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் நிலை நிறுத்தப்பட்டது. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானம்தாங்கி போர்க்கப்பல் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளது. இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கப்பல் சீனாவின் அச்சுறுத்தலுக்கு சரியான பதிலடி கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

'ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்' என பெயரிடப்பட்ட இந்த கப்பல் செப்டம்பர் 2ம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்படுகிறது.



(செப்டம்பர் 2ம் தேதி பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்): INS Vikrant's induction strengthens India's defence and, in the process, makes it a part of an elite set of countries that have such capability