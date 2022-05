தூக்கி போட்டு ஒரே மிதி! பஸ்ஸுக்குள் பின்னாலிருந்து உரசல்! குடிகார குப்பனை புரட்டியெடுத்த சிங்கப்பெண்

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் பேருந்துக்குள் போதையில் தன்னிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டவனை தனி ஆளாக நின்று நெஞ்சிலே எறி மித்த பெண் குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பாராட்டுதலை பெற்று வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே பெண்களுக்கும் பள்ளிச் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்கும் சம்பவங்கள் அதிகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து வெளியூரில் வசிக்கும் பெண்களுக்கு நடக்கும் கொடுமைகள் அவ்வளவாக வெளியே தெரிவதில்லை. பெண்களும் சொல்வதில்லை

சடலங்கள் மீட்கப்பட்ட ஏரி.. 'பிணநீர்’ விற்பனையை ஆரம்பித்து சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண்!

English summary

In Kerala a woman attacked a drunken man who sexually touched her while inside a bus. This video has been released on social media and has received great acclaim.