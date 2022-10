கேரளாவில் தொடரும் 'நோக்குக்கூலி' அராஜகம்! டைல்ஸ் பாக்ஸ்களை தலையில் ஏற்றி விதவைப் பெண் சித்ரவதை

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில்'நோக்குக்கூலி' என்ற பெயரில் நடைபெறும் அராஜகத்தின் ஒருபகுதியாக, ஒரு விதவைப் பெண்ணின் தலையில் 60 டைல்ஸ் பாக்ஸ்களை ஏற்றி சித்ரவதை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மிகவும் அடாவடியான இந்த நோக்குக் கூலி நடைமுறைக்கு நீதிமன்றம் தடைவிதித்த போதிலும், எந்த ஒளிவுமறைவும் இன்றி வெளிப்படையாகவே இன்றும் இது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

காவல்துறை, நீதிமன்றம், அரசாங்கம் என எந்த அமைப்பாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கும் இந்த நோக்குக்கூலி முறையை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் என்பதே கேரள மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

English summary

In the name of nokku kooli in kerla, a woman was forced to lift tiles boxes in her head as she had not called load men to unload tiles.