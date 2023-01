ரியல் "சதுரங்க வேட்டை".. ஓஹோனு வாழ்ந்த கோடீஸ்வரன்.. இப்போ சாமியார்.. கதையை கேட்டா ஆடிப்போயிடுவீங்க!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் செல்போன் கடையில் வேலையை தொடங்கி விரைவில் கோடீஸ்வரனாகி பின்னர் தன்னிடம் வேலைப்பார்த்தவர்களுக்கே ஊதியம் கொடுக்காமல் சாமியாராக மாறு வேடத்தில் தமிழ்நாட்டில் சுற்றித்திரிந்த நபரை கேரள காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

சதுரங்க வேட்டை திரைப்படத்தில் வருவதைப்போலவே இவரின் வாழ்க்கை முற்றிலுமாக மாறியிருக்கிறது. கேரளாவின் திருச்சூர் பகுதியில் லக்வீத் காலனியில் வசித்து வந்தவர்தான் பிரவீன் ராணா. இவரது தந்தை செல்போன் கடையை வைத்து நடத்தி வந்திருக்கிறார். தன்னுடைய மகனும் தன்னை போலவே சுயமாக நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரவீனுக்கும் செல்போன் கடையை வைத்து கொடுத்திருக்கிறார் இவரது தந்தை.

ஆனால் பிரவீன் செல்போன் விற்ற காசை வீட்டிற்கு கொடுக்காமல் ஏமாற்றி வந்திருக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் பெரிய அளவு தொகை சேர்ந்தவுடன் வீட்டிற்கு தெரியாமல் பெங்களூருவுக்கு சென்றிருக்கிறார். இங்கு ஒரு பக்கம் தனது மகனை காணவில்லை என்று வீட்டில் இவரது தாய் புலம்ப ஒரு வாரம் கழித்து தான் பெங்களூருவில் இருப்பதை பிரவீன் குடும்பத்திற்கு தெரிவித்திருக்கிறார். இவர் பெங்களூருவுக்கு வந்ததற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய திட்டம் இருந்திருக்கிறது.

English summary

The Kerala police have arrested a man who started working in a cell phone shop in Kerala and quickly became a millionaire and then went around Tamil Nadu in the guise of a preacher without paying the people who came to work for him.