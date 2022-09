கேரள முன்னாள் சுகாதர அமைச்சர் ஷைலஜாவுக்கு மக்சேசே விருது.. ஏற்க மறுத்து பதில் கடிதம்.. காரணம் என்ன?

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரள முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கேகே ஷைலஜாவுக்கு ஆசியாவின் நோபல் பரிசு என அழைக்கப்படும் மகாசேசே விருது அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த விருதை ஏற்க மறுத்து அவர் பதில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளாவில் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து 2-வது முறையாக அங்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் அதாவது கடந்த 2016 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரையிலான பினராயி விஜயனின் ஆட்சி காலத்தின் போது சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்து வந்தவர் கேகே ஷைலஜா.

கேரள சபாநாயகர் திடீர் ராஜினாமா.. காரணம் என்ன? பரபரப்பாகும் கேரள அரசியல்!

English summary

Kerala's former health minister KK Shailaja has sent a reply letter refusing to accept the award, which is known as the Nobel Prize of Asia.