ஆங்கிலேயர் கால சிவப்பு பட்டை நீக்கம்.. இந்திய கடற்படைக்கு புதிய கொடி! அறிமுகம் செய்தார் பிரதமர் மோடி

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் கொச்சியில் நடந்த ஐஎன்எக்ஸ் விக்ராந்த் போர்க்கப்பலை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்த பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து இந்திய கடற்படைக்கான புதிய கொடியை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

உலகின் சக்தி வாய்ந்த ராணுவ பலம் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியா தனது முப்படைகளையும் நவீனப்படுத்தி வருகிறது.

அந்த வகையில், இந்திய கடற்படையில் அதி நவீன வசதிகளுடன் கூடிய ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் என்ற போர்க்கப்பலை இணைக்க இந்தியா திட்டமிட்டது.

After dedicating the INX Vikrant warship to the country in Kochi, Kerala, Prime Minister Modi introduced the new flag for the Indian Navy.