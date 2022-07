மக்களைக் காப்பாற்றிய திட்டம் இது.. ஆனால் மோடி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.. ராகுல் காந்தி விமர்சனம்!

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவியபோது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் லட்சக்கணக்கான மக்களைக் காப்பாற்றியுள்ளது என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளா மாநிலத்திற்கு வயநாட்டிற்கு மூன்று நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்துகொண்டுள்ளார். இன்று விவசாயிகளுக்காக கட்டப்பட்ட வங்கி கட்டடத்தை திறந்து வைத்தபின் 100 நாள் வேலை திட்டம் குறித்து பேசினார்.

அண்மையில் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்ட கொரோனா ஊடங்கின் போது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு அதுவரை இல்லாத அதன் அதிகபட்ச தொகையாக ரூ.1.11 லட்சம் கோடி மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்பட்டது. சுமார் 11 கோடி தொழிலாளர்களுக்கு ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம் ஒரு முக்கியமான உயிர்நாடியாக விளங்கியது. இதன்மூலம் ஊரடங்கின் போது மக்கள் மத்தியில் பணப்புழக்கம் ஏற்பட்டது.

English summary

Congress scion Rahul Gandhi Spoke about Prime Minister Narendra Modi’s remark against MGNREGA in the Lok Sabha back in 2015. He said that he was shocked to hear PM Modi call the scheme a living monument of the failures of the UPA.