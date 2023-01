ஷோகேசில் வைக்கப்பட்டு இருந்த தங்க நகை மாயம்.. திருடன் என சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்தால்.. ட்விஸ்ட்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் நகைக்கடை ஒன்றின் ஷோகேசில் வைக்கப்பட்டு இருந்த தங்க நெக்லஸ் மாயமானது. நள்ளிரவு யாரேனும் திருடிவிட்டார்களோ என எண்ணி நகைக்கடை நிர்வாகம் சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்துள்ளது. இந்தக் காட்சியில் நகையை தூக்கியவரை கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள்.. ஆனால், திருடிய நபரை பார்த்துதான் ஊழியர்கள் திகைத்து இருக்கிறார்கள்.

நகைக்கடையில் பல்வேறு நூதன வழிகளில் கொள்ளையடிக்கும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகிறது. கடையின் சுவற்றை துளை போட்டு கொள்ளை அடிப்பது.. நள்ளிரவில் காவலாளியை தாக்கி கடைக்குள் புகுந்து கொள்ளையடிப்பது என பல்வேறு முறைகளில் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடப்பதுண்டு.

ஏன் சில சமயம் வாடிக்கையாளர்கள் போல வந்து நகைகளின் டிசைன்களை பார்ப்பதாக சொல்லிவிட்டு கடை ஊழியர் அசந்த நேரத்தில் கொள்ளையடிக்கும் சம்பவங்களும் நடைபெற்று வருகிறது.

A gold necklace kept in the showcase of a jewelery store in Kerala went missing. Suspecting that someone had stolen it in the middle of the night, the management of the jewelery store has seen the CCTV footage. In this scene, they have found the person who lifted the jewel..but the staff are stunned to see the person who stole it.