இவர்களுக்கு தான் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு ஏற்படுமாம்...மருத்துவ நிபுணர்கள் பகீர் தகவல்...

திருவனந்தபுரம்: உலக நாடுகளை கொரோனா போல பயமுறுத்தி வரும் குரங்கு அம்மை நோய் குறித்து மருத்துவ நிபுணர்கள் வெளியிட்ட புதிய தகவல் மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் எனும் பெருந்தொற்று பரவலில் இருந்தே இன்னும் உலக நாடுகள் முழுமையாக மீண்டு வராதநிலையில், குரங்கு அம்மை (Monkeypox) எனும் வைரஸ் நோய் உலக நாடுகளை மீண்டும் பீதியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் போலவே உலக நாடுகளில் குரங்கு அம்மை வைரஸ் நோய் பரவி வருகிறது. தற்போது இந்த குரங்கு அம்மை நோய் இந்தியாவிலும் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 14-ந்தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து வந்த கேரள நபருக்கு இந்தியாவில் முதன்முதலாக நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

least 98% of the persons with monkeypox infection were gay or bisexual men, the analysis published in the latest issue of New England Journal of Medicine finds.