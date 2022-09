உங்க டிவிக்கு புது “ஓனர்” வந்துட்டாரு - என்டிடிவி செய்தியாளரிடம் ராகுல் பதில்.. அதானி மீது அட்டாக்

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கேரளா: ஒற்றுமை யாத்திரையின்போது நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில், தன்னிடம் கேள்வி எழுப்பிய என்டிடிவி செய்தியாளிடம் உங்களுக்கு புதிய உரிமையாளர் கிடைத்துவிட்டார் என ராகுல் காந்தி பதிலளித்துள்ளார்.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த 7 ஆம் தேதி தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். 14 வது நாளான இன்று கேரளாவில் நடை பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார்.

English summary

In a press conference held during the Kerala Unity Yatra, Rahul Gandhi replied to an NDTV reporter who asked him, "You have got a new owner. It doesn't matter who owns the magazines. But the owners decide what the magazine should do"