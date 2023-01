ஒரே பெண்ணுக்காக மோதல்.. பாலிடெக்னிக் மாணவரை கொன்று புதைத்த 3 சிறுவர்கள்.. நெல்லை அருகே பகீர்

Tirunelveli

oi-Mani Singh S

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளையில் காதல் தகராறில் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவரை 3 சிறுவர்கள் சேர்ந்து வெட்டிக்கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பே நடைபெற்ற இந்தக் கொலை தற்போதுதான் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 16-வயது சிறுவனை வேறு ஒரு வழக்கிற்கு விசாரணைக்கு அழைத்த பிறகு கொலை குறித்த தகவல் கிடைத்துள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவரும், சிறுவன் ஒருவனும் ஒரே பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளனர். இதனால் அவர்களுக்குள் பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது.

நான் லவ் பண்ணுற பெண்ணையே நீயும் பண்ணுவியா என ஆத்திரமடைந்த சிறுவன் நுங்கு சாப்பிடலாம் என்று அழைத்து சென்று பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவரை தீர்த்துக்கட்டியுள்ளான். இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்த விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை நிறுவ கொலைகார படைகளை அமைத்தது பிஎஃப்ஐ:என்ஐஏ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்!

English summary

The incident of 3 boys hacking to death a polytechnic college student in a love dispute in Vektianvilai of Nellai district has caused a great shock. The murder, which took place three months ago, has come to light only now. The murder came to light after the 16-year-old boy was summoned for questioning in another case. Details of this horrific incident can be found here.