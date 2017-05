நுரை ததும்ப சுடச் சுட காபி குடிக்க யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் தெரியுமா?

காபி குடித்தால் உற்சாகம் பொங்குகிறது. மனம் புத்துணர்ச்சி அடைகிறது. மூளை சுறுசுறுப்பு அடைகிறது. மங்கள செவ்வாய்தாங்க காரணம்.

English summary

Coffee is actually very healthy.It is loaded with antioxidants and beneficial nutrients that can improve your health.The studies show that coffee drinkers have a much lower risk of several serious diseases.