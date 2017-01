மோடியால் நாட்டை வழிநடத்த முடியாது.. அத்வானியை பிரதமராக்குங்கள்.. மமதா போர்க்கொடி

பிரதமர் பதவியில் இருந்து மோடி விலகவேண்டும் என மமதா பானர்ஜி போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளார்.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday urged President Pranab Mukherjee to "save the country from the mess" and sought a "national government" minus Prime Minister Narendra Modi