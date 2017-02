வேலைக்கு ஆள் வேண்டுமாம், வீட்டு சாப்பாடும் தேவையாம்.. சசிகலா கோரிக்கையை நிராகரித்த நீதிபதி

சிறையில் தனக்கு வி.ஐ.பிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் பல சலுகைகளை வழங்குமாறு, நீதிபதியிடம் சசிகலா கோரிக்கைவிடுத்திருந்தார். அவர் கோரிக்கைவிடுத்து நீதிபதி பல கோரிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தார்.

English summary

These are not granted in the jail to VK Sasikala by the Judge. Sasikala will have to eat jail cooked food and share the barrack with two women. A request for an AC cell too has been rejected by the court.