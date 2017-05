தான்சானியாவில் பேருந்து பள்ளத்தில் உருண்டு விபத்து: 29 மாணவர்கள் உள்பட 34 பேர் பலி

தான்சானியா நாட்டில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 29 மாணவர்கள் உள்பட 34 பேர் பலியாகியுள்ளது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

At least 29 schoolchildren were killed in a bus crash in northern Tanzania on Saturday, along with two teachers and the driver, police said