பரவுகிறது போராட்டம்.. டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தஞ்சை விவசாயிகளும் களத்தில் குதிப்பு

டெல்லியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தஞ்சாவூரில் உள்ள விவசாயிகள் இன்று போராட்டம் தொடங்கினர். போராட்டம் பரவுவதால் தமிழகமெங்கும் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Farmers are protesting in Delhi. Thanjavur farmers are also started continuous protest demanding drought assistance, cauvery management board etc.