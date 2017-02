சசிகலா முதல்வரானால்.. தமிழக அரசியலில் அடுத்து இந்த பிரளயங்கள்தான் நடக்கும்!

அதிமுகவில் தற்போதுள்ள கொந்தளிப்பு, மக்களிடம் சசிகலாவுக்கு எதிராக உள்ள மனநிலை போன்றவற்றையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால், இனி தமிழக அரசியல் எப்படி போகப்போகிறது தெரியுமா?

English summary

If Sasikala become Chief minister of Tamilnadu, then these major developments may take place in TN politics.