தினகரன் ஆதரவாளர்களைக் குறிவைத்து ரெய்டு நடத்திய வருமான வரித்துறை- வீடியோ

தினகரனின் ஆதரவாளர்களான அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், முன்னாள் எம்பி சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன், சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார், எம்ஜிஆர் பல்கலை கழக துணைவேந்தர் கீதா லட்சுமி ஆகியோர் வீடுகளில் சோதனை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Income tax department raided in Minister Vijayabaskar, Sarathkumar, Sitlapakkam Rajendran's house. They are all TTV Dinakaran's supporters